Эксперт высказался об установке минимальной цены на пиво

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Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин высказался об инициативе по установке минимальной цены на пиво в России. Он поддержал эту идею.

По мнению эксперта, сейчас рынок переполнен дешевым суррогатом. Это мешает конкурировать производителям качественной продукции.

"Одно и другое называется пивом, но те, кто действительно используют солод и классическую технологию приготовления, не могут соперничать с тем продуктом, который продается в два раза дешевле, но сделан непонятно из чего", – цитирует RT Шапкина. Он также считает, что производители некачественной и дешевой пивной продукции уклоняются от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложили установить минимальную розничную цену на пиво не меньше 35 рублей. Проект должен поднять качество продукции, так как слишком дешевые алкогольные напитки вызывают сомнения в качестве и легальности производства.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отметил, что в ведомстве в целом одобряют идею ввести МРЦ на пиво. При этом он подчеркнул, что нельзя устанавливать минимальную цену без предварительных детальных расчетов. В ФАС тоже одобрили предложение.