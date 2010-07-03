Эксперт высказался об установке минимальной цены на пиво

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин высказался об инициативе по установке минимальной цены на пиво в России. Он поддержал эту идею.
По мнению эксперта, сейчас рынок переполнен дешевым суррогатом. Это мешает конкурировать производителям качественной продукции.
"Одно и другое называется пивом, но те, кто действительно используют солод и классическую технологию приготовления, не могут соперничать с тем продуктом, который продается в два раза дешевле, но сделан непонятно из чего", – цитирует RT Шапкина. Он также считает, что производители некачественной и дешевой пивной продукции уклоняются от уплаты налогов.
Ранее сообщалось, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложили установить минимальную розничную цену на пиво не меньше 35 рублей. Проект должен поднять качество продукции, так как слишком дешевые алкогольные напитки вызывают сомнения в качестве и легальности производства.
Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отметил, что в ведомстве в целом одобряют идею ввести МРЦ на пиво. При этом он подчеркнул, что нельзя устанавливать минимальную цену без предварительных детальных расчетов. В ФАС тоже одобрили предложение.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.