Россиян напугали дефицитом алкоголя

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Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

В 2019 году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства ГИС ГМП. Должникам чиновники смогут оперативно приостановить лицензию.

В таком случае магазины не могут продавать алкоголь в течение одной–двух недель – до завершения разбирательства. В разных регионах страны уже выявлено порядка десятка случаев, когда магазины временно лишались возможности продавать алкоголь.

Сети жалуются на ошибки в системе, которая выдает давно погашенные штрафы за неоплаченные. Из -за чего с начала года не раз фиксировались случаи необоснованной приостановки лицензий.

В конце 2018 года сети обращались в Минфин. Они предложили ведомству дать им доступ к ГИС ГМП, чтобы оперативно реагировать на появляющуюся в системе информацию.

Торговые компании также просят министерство предусмотреть положение, по которому власти будут приостанавливать лицензии только через 10 дней после выявления неоплаченного штрафа. Этот срок компаниям нужен, чтобы разобраться, действительно у них есть долги или речь идет об ошибке. В Минфине заявили, что рассматривают возможность дать торговцам доступ к данным о штрафах.

В столичном департаменте торговли и услуг знают об этой проблеме, рассказал глава ведомства Алексей Немерюк. Однако он отметил, что в Москве еще ни одна компания не столкнулась с приостановкой лицензии.

Замглавы Минфина Илья Трунин ранее заявил, что в России в перспективе могут ввести минимальные цены на некрепкий алкоголь. Он указал, что, с одной стороны, Минздрав требует ограничить доступность алкогольной продукции. С другой стороны, Минфин взял обязательства не поднимать акцизы в течение некоторого времени.

Глава Минздрава Вероника Скворцова также рассказала, что министерство готово внести предложения по увеличению возраста продажи алкоголя. О подготовке законопроекта стало известно в декабре прошлого года. Если его примут, то такие напитки перестанут отпускать тем, кому еще нет 21 года.