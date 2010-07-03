Ученые сообщили об опасностях пива

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты заявили, что фильтрованное пиво опаснее для здоровья, чем нефильтрованное. В него в ходе фильтрации могут попадать тяжелые металлы, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на исследование специалистов.

Так, в фильтрованных пиве и вине могут содержаться мышьяк и свинец. Источником загрязнения может быть диатомовая земля, считают ученые. Диатомит используют как фильтр для очищения от осадка алкоголя. В фильтрованных алкогольных напитках концентрация мышьяка увеличена почти в восемь раз.

Ранее стало известно, что в России на стадионах снова могут начать продавать пиво. За возвращение алкоголя на трибуны высказался новый глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Помимо этого, Росалкогольрегулирование предложило разработать новые стандарты на пиво и включить их в программу национальной стандартизации на 2019 год.