Правила пенного: пиву могут изменить ГОСТ

Росалкогольрегулирование предложило разработать новые стандарты на пиво и включить их в программу национальной стандартизации на 2019 год. Об этом пишет РБК в среду, 27 февраля.
Ведомство направило соответствующее письмо с просьбой в Росстандарт. Речь идет о пересмотре ГОСТа 31711–2012 "Пиво. Общие технические условия" и ГОСТа Р 55292–2012 "Напитки пивные. Общие технические условия", уточняет издание.
Роскачество в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года провело исследование популярных пивных брендов и установило, что в стране существует проблема подмены пива пивными напитками.
Согласно законодательству, пивом считается напиток, в котором содержится не менее 80% солода. Оставшаяся часть заменяется более дешевым сырьем, например, зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами.
Поправки, предлагаемые Росалкогольрегулированием, внедрят методики, позволяющие идентифицировать пивоваренную продукцию. Таким образом, многие популярные в стране бренды пива могут быть признаны пивными напитками.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил продавать алкогольные напитки и табачную продукцию только в специализированных магазинах. По его мнению, мера позволит снизить число спонтанных покупок спиртных напитков, а ассортимент обычных магазинов не будет вызывать у подростков желание попробовать, например, пиво или сигареты.
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