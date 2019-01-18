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12:18

Алкоголь и табак предложили продавать в специальных магазинах

власть еда

12:18

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Фото: depositphotos/Nomadsoul1

В Госдуме разработали законопроект, который предлагает продавать алкогольную и табачную продукцию только в специализированных магазинах. Автором инициативы стал депутат Андрей Свинцов.

Если документ примут, алкоголь и сигареты исчезнут с прилавков обычных продуктовых магазинов. Согласно законопроекту, вход в специализированные торговые точки запретят тем, кто моложе 18 лет.

По мнению Свинцова, такая мера снизит число спонтанных покупок спиртных напитков, а ассортимент обычных магазинов не будет вызывать у подростков желание попробовать, например, пиво или сигареты. "До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодежь на потребление алкогольной продукции", – цитирует Свинцова RT. "Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему", – считает парламентарий.

Как уточнил депутат, специализированные магазины по продаже алкоголя и табачных изделий должны закрываться в ночное время. Он напомнил, что алкоголь в это время продавать запрещено, а реализация одних сигарет нерентабельна.

В 2019 году в России вступил в силу запрет на производство и оборот "сухого алкоголя", или "порошкообразной спиртосодержащей продукции". Речь идет о сухом веществе, из которого изготавливают напитки с содержанием этилового спирта более 0,5%. Инициатором поправок выступил Роспотребнадзор.

власть еда

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