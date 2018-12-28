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20:25

Запрет на "сухой алкоголь" вступит в силу в 2019 году

власть еда безопасность

20:25

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В январе 2019 года вступит в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что 8 января начнут действовать поправки к федеральному закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Согласно этим поправкам, вводится новое понятие – "порошкообразная спиртосодержащая продукция", а также запрет на ее производство и оборот. Речь идет о сухом веществе, из которого изготавливают напитки с содержанием этилового спирта более 0,5%.

Новый закон соответствует госполитике РФ в области здорового питания на период до 2020 года, отметили в ведомстве. Он призван бороться с производством, ввозом и продажей в России некачественной и опасной продукции, которая может вызвать отравления.

власть еда безопасность

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