В России предложили ввести минимальную цену на пиво

В России предложили установить минимальную цену на пиво – от 35 рублей за 0,5 литра. С такой инициативой в Минфин обратился Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции, сообщает газета "Известия".
По информации ритейлеров, в настоящее время в магазинах минимальная цена бутылки пива 0,5 литра – 30 рублей, а средняя – 50–60 рублей. Производители считают, что с ростом минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, вырастет и его качество. Чересчур низкие цены вызывают сомнения в качестве продукции и легальности производства, пояснили в Национальном союзе производителей.
Как отметил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, в ведомстве в целом одобряют идею ввести МРЦ на пиво. При этом он подчеркнул, что нельзя устанавливать минимальную цену без предварительных детальных расчетов.
В ФАС также одобрительно отозвались об инициативе союза производителей. Введение МРЦ на пиво поможет в борьбе с нелегальной продукцией и создаст конкурентоспособную среду, полагают в ведомстве.
Ранее в России предложили разработать новые стандарты на пиво и включить их в программу национальной стандартизации на 2019 год. Специалисты Росалкогольрегулирования считают, что это решит проблему подмены пива пивными напитками.
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