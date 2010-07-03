Эксперт усомнился в эффективности минимальных цен на пиво для борьбы с фальсификатом

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в разговоре с порталом Москва 24 поделился мнением, что установление минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво не будет гарантировать качества продукции.

"Эта инициатива никаким образом не обеспечивает потребителю дополнительную защиту от фальсификации", – считает эксперт.





Алексей Егармин Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Дрянное пиво можно продавать дорого. В то же время цена самого пива, его реальная себестоимость при производстве, не такая высокая, чтобы таким образом регулировать этот процесс.

По его мнению, инициатива не гарантирует то, что производитель будет получать качественный товар. Он напомнил, что закон об изменении технического регламента предполагает, что, вместо традиционных компонентов (солод, ячмень) в пиво будут добавляться "нетрадиционные компоненты" (хмелепродукты). "Это просто дешевые эквиваленты заведомо худшего качества. Если сложить это все, получается, что производители, добавляя "мусор", хотят получить гарантированную цену на полке", – резюмировал Егармин.

В России предложили установить минимальную цену на пиво – от 35 рублей за 0,5 литра. С такой инициативой в Минфин обратился Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции.

Ранее Росалкогольрегулирование предложило разработать новые стандарты на пиво и включить их в программу национальной стандартизации на 2019 год. По мнению специалистов ведомства, это решит проблему подмены пива пивными напитками.

Евгения Маркова