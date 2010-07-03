Эксперт усомнился в эффективности минимальных цен на пиво для борьбы с фальсификатом

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в разговоре с порталом Москва 24 поделился мнением, что установление минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво не будет гарантировать качества продукции.
"Эта инициатива никаким образом не обеспечивает потребителю дополнительную защиту от фальсификации", – считает эксперт.
Дрянное пиво можно продавать дорого. В то же время цена самого пива, его реальная себестоимость при производстве, не такая высокая, чтобы таким образом регулировать этот процесс.
Алексей Егармин
Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей
По его мнению, инициатива не гарантирует то, что производитель будет получать качественный товар. Он напомнил, что закон об изменении технического регламента предполагает, что, вместо традиционных компонентов (солод, ячмень) в пиво будут добавляться "нетрадиционные компоненты" (хмелепродукты). "Это просто дешевые эквиваленты заведомо худшего качества. Если сложить это все, получается, что производители, добавляя "мусор", хотят получить гарантированную цену на полке", – резюмировал Егармин.
В России предложили установить минимальную цену на пиво – от 35 рублей за 0,5 литра. С такой инициативой в Минфин обратился Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции.
Ранее Росалкогольрегулирование предложило разработать новые стандарты на пиво и включить их в программу национальной стандартизации на 2019 год. По мнению специалистов ведомства, это решит проблему подмены пива пивными напитками.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.