Путин пообещал рассмотреть предложение о масштабной амнистии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность провести в 2018 году масштабную амнистию. С таким предложением к главе государства обратился уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников, передает РИА Новости.
18 декабря президент России вручал в Кремле государственные награды за заслуги в области правозащитной и благотворительной деятельности. Когда официальная часть церемонии подошла к концу, глава государства пообщался с гостями. Тогда Зельников и озвучил свое предложение президенту.
"Выборы грядут. Может быть, можно было подумать о масштабной амнистии в день выборов? Как вы считаете?" – поинтересовался уполномоченный по правам человека, подчеркнув, что такая инициатива в дальнейшем могла бы стать доброй традицией.
"Можно подумать", – заявил в ответ Путин, отметив при этом, что инициатива амнистии исходит от правозащитных деятелей.
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