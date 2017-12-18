Путин пообещал рассмотреть предложение о масштабной амнистии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность провести в 2018 году масштабную амнистию. С таким предложением к главе государства обратился уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников, передает РИА Новости.

18 декабря президент России вручал в Кремле государственные награды за заслуги в области правозащитной и благотворительной деятельности. Когда официальная часть церемонии подошла к концу, глава государства пообщался с гостями. Тогда Зельников и озвучил свое предложение президенту.

"Выборы грядут. Может быть, можно было подумать о масштабной амнистии в день выборов? Как вы считаете?" – поинтересовался уполномоченный по правам человека, подчеркнув, что такая инициатива в дальнейшем могла бы стать доброй традицией.

"Можно подумать", – заявил в ответ Путин, отметив при этом, что инициатива амнистии исходит от правозащитных деятелей.