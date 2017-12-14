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Владимир Путин предложил освободить россиян от просроченной задолженности по налогам, накопившихся в силу несовершенства налоговой системы. Об этом президент заявил на ежегодной пресс-конференции.

"Капремонт, например, или скажем, налоговая задолженность, которая возникла на протяжении предыдущих многих лет в силу обстоятельств, которые даже с человеком иногда не связаны в силу несовершенства нашей налоговой системы. Эти задолженности касаются, дай бог памяти, где-то 42 миллионов человек, и общий объем этой задолженности – 41 миллиард. Вот я думаю, может, кто-то будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов, но я думаю, что нужно освободить людей от этих выплат", – сказал глава государства.

Он отметил, что сделать это нужно максимально дебюрократическим способом – то есть, чтобы человеку не пришлось обращаться в налоговые инспекции. По мнению президента, такая же мера должна быть предпринята и в отношении индивидуальных предпринимателей.

"Это тоже где-то 15 миллиардов рублей и касаются около трех миллионов человек, 2,9 миллиона человек. Вот человек начал бизнес, но что-то не получилось, а налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода", – пояснил Путин.

По словам президента, налоговая дисциплина не должна быть чрезмерно закручена. Особого внимания, по его мнению, требуют так называемые "условные доходы".

"Для тех, кто не посвящен и не погружен, скажу. Скажем, банки кого-то освобождают от выплаты кредитов, фирма-оператор связи освобождает. По действующему законодательству это считается как бы "условный доход", условный, и на него сразу накручиваются налоги. Это тоже примерно около трех миллионов человек. И тоже счет идет на миллиарды задолженности. Надо это списать", – сказал российский лидер.

По его мнению, это абсолютно бессмысленная вещь, которая мешает развиваться и экономике и накладывает на людей несправедливую налоговую нагрузку.

"Я думаю, что мы это сделаем в самое ближайшее время", – заключил Путин.