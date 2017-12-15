За Путина готовы голосовать 67% россиян – ФОМ

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Первый рейтинг после назначения даты выборов свидетельствует, что за Владимира Путина готовы голосовать 67 процентов россиян. Опрос провел фонд "Общественное мнение".

Согласно данным исследования, если выборы прошли бы в ближайшее воскресенье, то за Путина были бы готовы голосовать 67 процентов респондентов. Рейтинг доверия президенту составляет 80 процентов.

За Владимира Жириновского готовы голосовать восемь процентов опрошенных, а за Геннадия Зюганова – четыре процента.

Опрос прошел 9–10 декабря в 207 населенных пунктах России среди трех тысяч респондентов.

Ранее Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства как самовыдвиженец. Он отметил, что рассчитывает на широкую поддержку российских граждан.