Отели с завышенными ценами проверят накануне новогодних праздников

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили провести мониторинг цен в отелях в период новогодних праздников. С обращением выступил депутат Госдумы Владимир Сысоев.

"В праздничные дни владельцы гостиниц повышают цены на оказываемые услуги, чтобы максимально заработать. При этом вынуждены платить в основном не иностранные туристы, а россияне, которые приезжают из других городов праздновать Новый год", – цитирует Сыоева RT.

По словам депутата, цены в некоторых отелях необоснованно завышены, "что становится неподъемным для кошелька нашего гражданина". Он призвал ФАС принять строгие меры по данному вопросу.

Ранее в Ростуризме предложили создать новый закон о развитии туристической отрасли. В ведомстве отметили, что существующие положения больше ориентированы на выезд за рубеж, а многие аспекты внутреннего отдыха остаются не отрегулированными.