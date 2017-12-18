Отели с завышенными ценами проверят накануне новогодних праздников

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили провести мониторинг цен в отелях в период новогодних праздников. С обращением выступил депутат Госдумы Владимир Сысоев.
"В праздничные дни владельцы гостиниц повышают цены на оказываемые услуги, чтобы максимально заработать. При этом вынуждены платить в основном не иностранные туристы, а россияне, которые приезжают из других городов праздновать Новый год", – цитирует Сыоева RT.
По словам депутата, цены в некоторых отелях необоснованно завышены, "что становится неподъемным для кошелька нашего гражданина". Он призвал ФАС принять строгие меры по данному вопросу.
Ранее в Ростуризме предложили создать новый закон о развитии туристической отрасли. В ведомстве отметили, что существующие положения больше ориентированы на выезд за рубеж, а многие аспекты внутреннего отдыха остаются не отрегулированными.
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