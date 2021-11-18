Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал выходящими за рамки действия Запада в Черном море. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

"На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, они, как известно, несут очень серьезное оружие", – отметил президент.

По словам Путина, Россия будет реагировать на военную активность НАТО, нарушившего все механизмы диалога. При этом российская сторона не желает конфликтов с западными странами.

"Наши предупреждения (странам Запада. – Прим. ред.) последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло", – добавил российский лидер.

Запад же поверхностно относится к предупреждениям и предостережениям России о красных линиях, в связи с этим необходимо добиваться гарантий безопасности, с такой просьбой Путин обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

"К сожалению, количество (региональных. – Прим. ред.) конфликтов, кризисных ситуаций в мире множится, требует все большего внимания и оперативного реагирования", – заключил президент.

Ранее Владимир Путин рассказал, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет. Президент назвал серьезным вызовом незапланированные учения США в акватории Черного моря.