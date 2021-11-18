Фото: kremlin.ru
Владимир Путин назвал выходящими за рамки действия Запада в Черном море. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
"На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, они, как известно, несут очень серьезное оружие", – отметил президент.
По словам Путина, Россия будет реагировать на военную активность НАТО, нарушившего все механизмы диалога. При этом российская сторона не желает конфликтов с западными странами.
"Наши предупреждения (странам Запада. – Прим. ред.) последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло", – добавил российский лидер.
Запад же поверхностно относится к предупреждениям и предостережениям России о красных линиях, в связи с этим необходимо добиваться гарантий безопасности, с такой просьбой Путин обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
"К сожалению, количество (региональных. – Прим. ред.) конфликтов, кризисных ситуаций в мире множится, требует все большего внимания и оперативного реагирования", – заключил президент.
Ранее Владимир Путин рассказал, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет. Президент назвал серьезным вызовом незапланированные учения США в акватории Черного моря.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: