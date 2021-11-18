Путин призвал МИД повысить внимание к соотечественникам за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российским дипломатам следует уделить повышенное внимание работе с проживающими за рубежом соотечественниками. Об этом Владимир Путин заявил в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ.

"В числе других первоочередных задач, стоящих перед дипломатической службой, отмечу необходимость повышения внимания к укреплению связей с проживающими за рубежом соотечественниками, защите их интересов и сохранению общероссийской культурной идентичности", – заявил глава государства РФ.

Ранее МВД РФ предложило включить жителей Донецкой и Луганской народных республик в государственную программу переселения соотечественников в Россию.

До этого замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак высказался относительно упрощенной выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. По его словам, это не следует воспринимать как желание России включить территории республик в свой состав, поскольку мера является исключительно гуманитарной на фоне блокады Донбасса.

