Песков объяснил необходимость эвакуации граждан из Афганистана

Фото: ТАСС/Лейла Тураянова
Три российских военных самолета эвакуируют из Кабула граждан России и других стран, которым необходимо покинуть Афганистан в связи с крайне неспокойной обстановкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Не только граждане России будут эвакуированы, но и граждане из стран ОДКБ и других", – уточнил Песков.
18 ноября в Кабул прибыли три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС РФ для эвакуации 380 человек по поручению Владимира Путина. Также российские самолеты доставили в Кабул 108 тонн гуманитарного груза.
По информации российского посла в Афганистане Дмитрия Жирнова, на рейсы спецбортов Минобороны РФ записались почти 900 афганских студентов, которые намерены продолжить обучение в российских вузах. Он отметил, что организация вывоза россиян потребовала мобилизации всех сил посольства.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.
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