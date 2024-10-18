Уровень доверия россиян Путину превысил 77%

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Уровень доверия россиян Владимиру Путину за последнюю неделю составил 77,1%. Такой результат показал опрос, проведенный специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Итоги опроса были представлены на сайте центра. Участие в исследовании приняли 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

По данным опроса, уровень одобрения деятельности президента среди граждан России остался неизменным с прошлой недели, составив 74,4%.

Вместе с тем одобрительно о деятельности российского правительства высказались 49,5% опрошенных. Таким образом, данный показатель тоже остался без изменений. При этом работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 52,8% респондентов. Результат вырос на 1,1 процентного пункта. Доверие Мишустину выразили 60,9% опрошенных. Рост показателя составил 0,6 процентного пункта.

Кроме того, авторы исследования спросили россиян об их отношении к главам парламентских партий. Так, о доверии председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову заявили 31,4%, лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову – 26,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,1%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 8%.

Также удалось установить, что поддержка "Единой России" зафиксировалась на уровне 36,2%. При этом поддержка деятельности КПРФ составила 9,5%, ЛДПР – 9,8%, "Справедливой России – За правду" – 3,6%, "Новых людей" – 7%.

Ранее Владимир Путин заявил, что опора на людей, их доверие и поддержка очень важны для власти любого уровня. Глава государства высказался об этом на встрече с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, которая, в свою очередь, отметила, что граждане "хотят иметь на всех уровнях очень ответственную, предсказуемую, понятную власть".