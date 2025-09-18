Путин назвал разумной идею налога на роскошь

Фото: 123RF/momoleif

Идея налога на роскошь разумна, однако при его введении важна умеренность. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в Госдуме.

"Вот по поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее – в целом все, мне кажется, очень разумно. Здесь важно не переборщить", – сказал президент.

В качестве примера Путин привел США, где во время Вьетнамской и Корейской войн налоги для граждан с высокими доходами были увеличены. По его словам, в России поступают аналогичным образом.

"В целом, когда люди видят, что их средства "окрашены", идут на конкретное благородное дело, в общем-то, у нас люди очень патриотично настроены и не жадничают", – заключил глава страны.

Налог на роскошную жизнь в России предложили ввести в апреле прошлого года. Инициативу выдвинули депутаты "Справедливая Россия – За правду".

По мнению авторов идеи, подобный налог предоставит справедливое перераспределение финансов в стране, поскольку в стране на тот момент сохранялся высокий уровень социального неравенства. При этом эксперты отмечали, что налог на роскошь не должен распространяться на средний класс, а захватывать только очень богатых людей с зарплатами от миллиона рублей в месяц.