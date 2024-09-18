Путин поздравил избранных глав регионов РФ с победой на выборах

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Владимир Путин поздравил новых руководителей российских регионов с победой на прошедших выборах. Он обратился к главам субъектов в рамках совместного совещания в режиме видеоконференции.

"Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях говорит о высоком доверии – о том, что люди, жители регионов видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему", – отметил президент.

Граждане РФ осознают важность их участия в формировании органов власти, добавил Путин. Процедуру голосования совершенствуют, ее стараются сделать максимально удобной для избирателей с помощью цифровых технологий, подчеркнул глава государства.

"Выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и, что имеет особое значение, при самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования явке", – заметил он.

Отдельно Путин обратился к жителям приграничных регионов. Он поблагодарил тех, кто принял участие в выборах, несмотря на трудности и попытки дестабилизировать ситуацию в этих субъектах. По его словам, это демонстрирует сплоченность россиян и консолидацию общества.

Президент поручил органам власти всех уровней уделить особое внимание нуждам и запросам граждан, проживающих в приграничье.

Россияне понимают собственную ответственность за судьбу государства в этот переломный момент, отметил Путин. На этом фоне требования общества к власти продолжают справедливо расти, резюмировал он.

Действующие главы регионов лидировали во всех субъектах РФ, где прошли выборы глав российских регионов, депутатов законодательных и муниципальных органов власти, а также трех депутатов Госдумы.

Голосование прошло "образцово, прозрачно, понятно" и в соответствии с действующими правилами, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, партия "Единая Россия" продемонстрировала высокие результаты, а временно исполняющие обязанности глав субъектов РФ уверенно одержали победу.

