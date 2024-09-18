18 сентября, 19:52Политика
Путин поздравил избранных глав регионов РФ с победой на выборах
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин поздравил новых руководителей российских регионов с победой на прошедших выборах. Он обратился к главам субъектов в рамках совместного совещания в режиме видеоконференции.
"Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях говорит о высоком доверии – о том, что люди, жители регионов видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему", – отметил президент.
Граждане РФ осознают важность их участия в формировании органов власти, добавил Путин. Процедуру голосования совершенствуют, ее стараются сделать максимально удобной для избирателей с помощью цифровых технологий, подчеркнул глава государства.
"Выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и, что имеет особое значение, при самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования явке", – заметил он.
Отдельно Путин обратился к жителям приграничных регионов. Он поблагодарил тех, кто принял участие в выборах, несмотря на трудности и попытки дестабилизировать ситуацию в этих субъектах. По его словам, это демонстрирует сплоченность россиян и консолидацию общества.
Президент поручил органам власти всех уровней уделить особое внимание нуждам и запросам граждан, проживающих в приграничье.
Россияне понимают собственную ответственность за судьбу государства в этот переломный момент, отметил Путин. На этом фоне требования общества к власти продолжают справедливо расти, резюмировал он.
Действующие главы регионов лидировали во всех субъектах РФ, где прошли выборы глав российских регионов, депутатов законодательных и муниципальных органов власти, а также трех депутатов Госдумы.
Голосование прошло "образцово, прозрачно, понятно" и в соответствии с действующими правилами, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, партия "Единая Россия" продемонстрировала высокие результаты, а временно исполняющие обязанности глав субъектов РФ уверенно одержали победу.
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