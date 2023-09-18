Фото: kremlin.ru

В Кремле пока не вводят масочный режим, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока антиковидных мер нет. Песков подчеркнул, что власти понимают, что возможен сезонный рост заболеваемости, однако ждут ориентировок специалистов.

Ранее в Доме правительства РФ вернули масочный режим. Причиной стал сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Позже стало известно, что Аппарат российского правительства с 18 сентября вновь должен соблюдать различные антиковидные меры. В частности, введено ограничение на выезд в командировки как по России, так и за рубеж.

Среди мер также есть сокращение личных контактов между представителями органов власти, организаций и работниками. Помимо этого, в лифте должно находиться не больше 2–3 человек одновременно, а также предписано "сокращение количества посетителей, допускаемых в здание и на территорию Дома правительства РФ".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что основания для введения масочного режима в РФ нет, однако в учреждениях могут объявлять локальные ограничения. Ведомство порекомендовало пользоваться антисептиками для рук. Это является действенной мерой профилактики, которая уменьшает риск сезонных заболеваний, указал Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа заболевших ОРВИ, гриппом и ковидом