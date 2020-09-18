Песков назвал эффективными меры поддержки в РФ во время пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Кремль убежден в эффективности принятых российскими властями мер для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал эти меры своевременными и тщательно выверенными. Кроме того, по мнению Пескова, они обеспечили минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме.

Таким образом, представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что объем средств, выделенных на поддержку граждан и бизнеса, можно было бы увеличить.

Главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун ранее сообщил, что пандемия коронавируса будет стоить мировой экономике семь триллионов долларов к концу 2021 года.

Эксперт добавила, что если некоторые страны прекратят бюджетную поддержку, то это еще больше усугубит ситуацию. По прогнозам ОЭСР, в 2020 году мировой ВВП снизится на 4,5%.