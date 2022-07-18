Путин заявил о необходимости стремиться к продолжительности жизни в РФ до 78 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Владимир Путин объявил, что по итогам второго квартала 2022 года продолжительность жизни в РФ превысила 73 года, но этот показатель необходимо улучшить. Об этом сообщает РИА Новости.
"Продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам... превысила 73 года. В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели – росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году", – заявил президент на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин также обратил внимание на то, что во втором квартале текущего года в России снизилась смертность. Глава государства подчеркнул, что был достигнут допандемийный уровень образца 2019 года.
Также в ходе совещания президент РФ попросил коллег ускорить принятие и реализацию программ по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что средняя продолжительность жизни в стране может достичь 78 лет. По словам главы Минздрава, для этого "есть все условия".
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