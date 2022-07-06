Мурашко заявил, что в РФ есть условия для увеличения продолжительности жизни до 78 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что средняя продолжительность жизни в стране может достичь 78 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть все условия, чтобы достигнуть результата ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году", – уверен глава Минздрава.

Выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение – 2022", Михаил Мурашко указал на улучшение допандемийных показателей смертности в России. Саму пандемию коронавируса он назвал фактором, который научил разные структуры оперативно реагировать на новые поставленные задачи.

В мае представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила о сокращении на два года продолжительности жизни в период пандемии коронавируса. Этот показатель опустился ниже отметки в 71 год.

