В Кремле не уверены в достоверности сообщений о докапитализации украинского Альфа-Банка

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В Кремле не располагают данными о достоверности сведений о планах Альфа-Банка докапитализировать украинский бизнес. Не могут власти подтвердить и информацию о том, что бизнесмен Михаил Фридман якобы намерен отказаться от российского гражданства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

"Мы не знаем, насколько это достоверная информация. Но и потом это не совсем вопрос для Кремля. Вам нужно понять, насколько она достоверна", – заявил Песков, отвечая на соответствующие вопросы.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о намерении акционеров докапитализировать Альфа-Банк (Украина), в число совладельцев которого входят Михаил Фридман и Петр Авен. Сообщалось также, что Фридман якобы планирует отказаться от гражданства РФ.

В апреле в отношении Фридмана, Авена и еще ряда физических лиц Канада ввела санкции. В частности, в этот список попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев и Олег Бойко.

В начале мая стало известно, что австрийская банковская группа Raiffeisenbank International прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты корреспондентские счета. Отмечалось, что данная мера не затронула российский Райффайзенбанк.

