В Кремле не уверены в достоверности сообщений о докапитализации украинского Альфа-Банка

Фото: ТАСС/Виктор Драчев
В Кремле не располагают данными о достоверности сведений о планах Альфа-Банка докапитализировать украинский бизнес. Не могут власти подтвердить и информацию о том, что бизнесмен Михаил Фридман якобы намерен отказаться от российского гражданства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.
"Мы не знаем, насколько это достоверная информация. Но и потом это не совсем вопрос для Кремля. Вам нужно понять, насколько она достоверна", – заявил Песков, отвечая на соответствующие вопросы.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о намерении акционеров докапитализировать Альфа-Банк (Украина), в число совладельцев которого входят Михаил Фридман и Петр Авен. Сообщалось также, что Фридман якобы планирует отказаться от гражданства РФ.
В апреле в отношении Фридмана, Авена и еще ряда физических лиц Канада ввела санкции. В частности, в этот список попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев и Олег Бойко.
В начале мая стало известно, что австрийская банковская группа Raiffeisenbank International прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты корреспондентские счета. Отмечалось, что данная мера не затронула российский Райффайзенбанк.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: