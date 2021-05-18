Путин уверен, что отношения с Польшей могли бы быть продуктивнее

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Отношения России с Польшей могли бы быть более содержательными и продуктивными. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с послами иностранных государств.

Он отметил, что Москва выступает за конструктивный подход в развитии отношений.

"Российско-польские связи, конечно, могли бы быть содержательнее и продуктивнее. Тем более что мы являемся соседями по Балтике. Накопившиеся в двухсторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интересов друг друга", – цитирует Путина РИА Новости.

Ранее в ходе встречи российский лидер акцентировал внимание на том, что важная задача мирового сообщества – не допустить повторения Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что необходимо совместно вырабатывать позитивную объединительную повестку для создания более справедливого и демократического многополярного мирового порядка.