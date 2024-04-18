Песков назвал незаконным арест во Франции виллы российского бизнесмена

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Власти Франции подрывают основы собственной правовой системы, накладывая арест на собственность россиян. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об аресте виллы российского предпринимателя Артура Очеретного.

"Любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным", – заявил он.

Песков напомнил, что РФ уже неоднократно заявляла о своей позиции на этот счет. Он также отказался от дальнейших комментариев по данной теме. Пресс-секретарь объяснил что вопросы, связанные с частной собственностью россиян, – не совсем прерогатива Кремля.

Ранее обозреватель The New York Times Кристофер Колдуэлл заявил, что акт конфискации российских активов будет представлять собой опасность для американской экономики, поскольку многие страны увидят в этом грабеж. Это может привести к ослаблению доллара как основной мировой резервной валюты, считает он.