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Общая численность четырех групп предателей типа "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией) составляет 2,5 тысячи человек. Их буквально бросают в "мясные штурмы", заявил Владимир Путин в рамках пресс-конференции в своем предвыборном штабе.

"Тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, а сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима. Если у них главным национальным героем является Бандера, который служил у Гитлера, – ну, что ж, доказывать нечего", – сказал Путин.

Действующий президент РФ напомнил, что в России нет смертной казни, однако, по его словам, к подобным предателям "мы будем относиться как в зоне боевых действий".

Путин подчеркнул, что российская сторона уничтожает почти 100% сил противника, которые пытаются забраться на территорию РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге членов РДК, которые собирались отправить в зону СВО отравленные продукты. По информации российских спецслужб, члены террористической организации действовали в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Груз предназначался для российской армии и жителей новых регионов страны, уточнило ведомство.