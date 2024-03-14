Члены РДК планировали отправить отравленные продукты добровольцам "Эспаньолы"

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Члены "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией) хотели отправить отравленные продукты в виде гуманитарной помощи добровольцам "Эспаньолы" в Мариуполе. Двое задержанных признали причастность, сообщает РИА Новости со ссылкой на суды Санкт-Петербурга.

"С января 2024 года по 16 февраля 2024 года один из фигурантов совместно с неустановленным лицом по указанию представителей террористической организации РДК осуществлял разведку объектов на территории Санкт-Петербурга, в том числе пункта сбора гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.

Как отмечается, 16 февраля злоумышленники купили GPS-трекер с функцией аудиозаписи и установили его в тайнике возле Храма Сретения Господня, чтобы потом подкинуть в транспорт для перевозки груза в пункт временного размещения "Эспаньолы".

По информации следствия, с 7 по 27 февраля, один из участников получил ядовитое вещество, вес которого составил около 20 килограммов. Преступник доставил его в поселок Янино-1 Ленинградской области. Данный яд планировалось смешать с продуктами питания и направить добровольцам.

В сообщении указывается, что 28 февраля фигурантов задержали, двое из которых дали показания. Еще один отрицает свою причастность и не дает показания, добавили в судах города.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге членов РДК, которые собирались отправить в зону СВО отравленные продукты. По информации российских спецслужб, члены террористической организации действовали в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Груз предназначался для российской армии и жителей новых регионов страны, уточнило ведомство.

