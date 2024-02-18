Медведев пригрозил ударом по Киеву, Берлину и Лондону в случае войны c Западом

Фото: kremlin.ru

Россия в случае войны с Западом ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим историческим местам, давно введенным в полетные цели ядерной триады. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

В своей публикации Медведев ответил на заявления западных стран о том, что "мир не может позволить себе победу России в войне". Медведев подчеркнул, что война Запада против России будет иметь более страшные последствия, чем результаты обычной войны.

"Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введённым в полётные цели нашей ядерной триады", – подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза РФ призвал западные страны вернуть России все, "пока не поздно". В ином случае, по словам Медведева, Россия вернет все сама с максимальными потерями для врага – так же, как вернула Авдеевку.

Ранее Владимир Путин после доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу об освобождении Авдеевки в ДНР поздравил российских солдат с этой важной победой. В честь этого Путин объявил благодарность всем участникам операции по освобождению города.