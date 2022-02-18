Песков заявил, что о дате послания президента Федеральному собранию сообщат своевременно

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда станет известно о дате послания главы государства парламенту. Об этом сообщает РИА Новости.

"Своевременно мы сообщим", – заявил Песков.

В начале февраля представитель Кремля заявил, что Владимир Путин еще не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию.

Накануне, 17 февраля, глава государства начал серию совещаний по подготовке послания. Первое из них затрагивало вопросы макроэкономической стабильности.

По словам российского президента, послание Федеральному собранию требуется не только для обещания решения каких-либо проблем, но и для демонстрации вектора развития страны.