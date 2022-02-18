В Кремле оценили требование Зеленского подписать документ по безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Минские соглашения изначально поставили Киев в проигрышную позицию, а Вашингтон и Москва должны подписать новый документ по гарантиям безопасности.
"Здесь нужны детали. Обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех, мы говорим о неделимости безопасности. Обсуждая безопасность, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран", – цитирует представителя Кремля "Газета.ру".
По его словам, этот тезис ранее разъяснял коллегам из США и Европы министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от западных государств дать Киеву систему гарантий, как у стран НАТО. Также он сообщил о важности принятия глобального документа по безопасности с гарантиями для украинской стороны, который бы подписали Россия и Соединенные Штаты.
До этого украинский лидер раскритиковал Минские соглашения, заявив, что закрепленные в документе положения изначально поставили Киев в проигрышную позицию. В то же время он подчеркнул, что Киев готов искать иные форматы урегулирования конфликта.
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