Мишустин назначил замглавы Роспатента Зубова руководителем службы

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

"Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – указано в публикации.

Зубов с ноября 2018 года работал в должности замглавы ведомства под руководством Григория Ивлиева.

В январе 2022 года в Роспатенте сообщили, что исследователи Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского запатентовали лекарство от сахарного диабета в виде таблетки.

