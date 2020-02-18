Конкурсы по быстрому поеданию предложили регламентировать

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

В Московской городской думе призвали установить регламент для проведения конкурсов по поеданию чего-либо из-за смерти девушки, которая подавилась пирожным во время соревнования. Об этом сообщила член комиссии городского парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

"Все-таки должна быть обусловлена безопасность людей, которые принимают участие. Можем делать шоу, но безопасность превыше всего. Поэтому для того, чтобы безопасность соблюсти, должен быть прописан жесткий регламент", – сказала Шарапова Агентству "Москва".

Она выразила мнение, что организаторы должны понимать, какие люди и с какими заболеваниями участвуют в подобных конкурсах.

Кроме того, она усомнилась в необходимости проведения подобного рода соревнований.

"Мы этими конкурсами на быстрое поедание пирожных губим людей. Это и сахар повышается, может быть рефлекторного характера остановка сердечной деятельности, а может быть, у девушки (которая умерла во время конкурса по поеданию пирожных. – Прим. ред.) уже было какое-то заболевание", – сказала Шарапова.

В ночь на 16 февраля 23-летняя москвичка умерла на конкурсе по поеданию пирожных. Стараясь съесть как можно большее количество десертов на скорость, девушка подавилась и начала задыхаться. Медики констатировали смерть. Следственный комитет проводит проверку.

