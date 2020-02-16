СК проверит информацию о смерти девушки на конкурсе по поеданию пирожных

Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных на скорость

Столичные следователи уточняют обстоятельства гибели девушки в баре, где проходил конкурс по поеданию пирожных, передает телеканал Москва 24.

Тело девушки 1997 года рождения нашли в баре в центре столицы. По факту случившегося начата доследственная проверка.

В СМИ появлялась информация о том, что 23-летняя москвичка погибла во время конкурса по поеданию пирожных, поперхнувшись большим количеством кондитерских изделий. В то же время, по другим данным, смерть может быть связана с проблемами с сердцем.