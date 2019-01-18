Медведев предложил сделать Минвостокразвития ответственным за Арктику

Фото: ТАСС/Пресс-служба Геологического института

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил сделать министерство по развитию Дальнего Востока ответственным за развитие российского сектора Арктики. Эту инициативу одобрил Владимир Путин.

По словам главы кабмина, сейчас в правительстве нет единой структуры, которая координировала бы деятельность по развитию арктической зоны. Существует лишь правительственная комиссия, которая "собирается от случая к случаю", отметил Медведев.

В связи с этим премьер-министр внес предложение "дополнить компетенцию министерства по развитию Дальнего Востока еще и вопросами Арктики". "Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей арктической зоны", – цитирует Медведева Интерфакс.

Помимо этого, глава правительства предложил учредить в Минвостокразвития должность первого заместителя министра, который будет отвечать именно за арктическую зону. Путин спросил, считает ли глава кабмина нецелесообразным создание отдельного федерального органа по Арктике. В ответ Медведев пояснил, что "министерство Дальнего Востока, в принципе, занимается близкими вопросами". Кроме того, наделение этого ведомства дополнительными функциями позволит "экономить управленческие ресурсы и естественные финансовые ресурсы", добавил Медведев.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Арктика стала объектом территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов целого ряда стран.