В Кремле заявили, что 2021 год был проще, чем 2020-й

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 2021 год был проще, чем 2020-й. Об этом официальный представитель Кремля заявил в интервью RTVI.
По его мнению, это связано с тем, что россияне адаптировались к условиям новой реальности и научились работать в условиях угрозы коронавируса.
"Время действительно тяжелое, хотя я бы не сказал, что уходящий год был еще тяжелее, чем 2020-й. Он был легче. Потому что мы уже адаптировались к новым условиям жизни, мы адаптировались к новым условиям ведения дел, мы адаптировались к новым условиям передвижения, к сокращению количества передвижений, перелетов, переездов", – отметил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что именно из-за этой адаптации сложнее убедить население в необходимости вакцинации.
"Потому что притупляется чувство страха. Это как на войне – человек в какой-то момент перестает пригибаться, когда рядом разрываются снаряды", – пояснил он.
Представитель Кремля добавил, что экономика страны также начала адаптироваться к пандемии коронавируса, несмотря на то что мировая инфляция оказывает на нее негативное влияние.
"Экономика более-менее адаптировалась. Она в очень сложном состоянии, мировая экономика, мы видим, что творится с инфляцией и так далее. Представить себе долларовую инфляцию в 6,5% или даже больше чуть-чуть просто было невозможно", – признает Песков, добавив, что все это прямо или косвенно влияет на российскую экономику.
Он отметил, что, несмотря на данный факт, по большинству показателей в 2021 году удалось вывести российскую экономику на допандемийный уровень.
Ранее Владимир Путин заявил, что поддержка пострадавших от пандемии отраслей и граждан является приоритетом для российской экономики. Глава государства подчеркнул, что возникающие трудности в первую очередь отражаются на населении, в связи с чем возможно введение новых мер социальной поддержки россиян.
В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России
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