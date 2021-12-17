В Кремле заявили, что 2021 год был проще, чем 2020-й

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 2021 год был проще, чем 2020-й. Об этом официальный представитель Кремля заявил в интервью RTVI.

По его мнению, это связано с тем, что россияне адаптировались к условиям новой реальности и научились работать в условиях угрозы коронавируса.

"Время действительно тяжелое, хотя я бы не сказал, что уходящий год был еще тяжелее, чем 2020-й. Он был легче. Потому что мы уже адаптировались к новым условиям жизни, мы адаптировались к новым условиям ведения дел, мы адаптировались к новым условиям передвижения, к сокращению количества передвижений, перелетов, переездов", – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что именно из-за этой адаптации сложнее убедить население в необходимости вакцинации.

"Потому что притупляется чувство страха. Это как на войне – человек в какой-то момент перестает пригибаться, когда рядом разрываются снаряды", – пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что экономика страны также начала адаптироваться к пандемии коронавируса, несмотря на то что мировая инфляция оказывает на нее негативное влияние.

"Экономика более-менее адаптировалась. Она в очень сложном состоянии, мировая экономика, мы видим, что творится с инфляцией и так далее. Представить себе долларовую инфляцию в 6,5% или даже больше чуть-чуть просто было невозможно", – признает Песков, добавив, что все это прямо или косвенно влияет на российскую экономику.

Он отметил, что, несмотря на данный факт, по большинству показателей в 2021 году удалось вывести российскую экономику на допандемийный уровень.

Ранее Владимир Путин заявил, что поддержка пострадавших от пандемии отраслей и граждан является приоритетом для российской экономики. Глава государства подчеркнул, что возникающие трудности в первую очередь отражаются на населении, в связи с чем возможно введение новых мер социальной поддержки россиян.

