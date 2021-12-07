Кабмин выполнил ключевую задачу по восстановлению рынка труда – Путин

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Правительство РФ выполнило ключевую задачу на 2021 год, сумев восстановить рынок труда, заявил Владимир Путин.

"У нас много еще нерешенных вопросов, проблем, в том числе и новых, с которыми мы должны бороться", – сказал он на совещании по экономическим вопросам.

По словам Путина, занятость в стране вернулась на уровень второй половины допандемийного 2019 года, достигнув 72,3 миллиона человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России уровень занятости населения превысил допандемийный показатель, однако в ряде регионов уровень занятости еще пока только приближается к докризисным значениям.