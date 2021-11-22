В России уровень занятости превысил допандемийный показатель

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В РФ уровень занятости населения превысил допандемийный показатель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"В целом по России ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения. Однако в ряде регионов уровень занятости еще пока только приближается к допандемическим значениям", – говорится в сообщении.

В октябре Голикова сообщила, что в стране снизилась численность официально зарегистрированных безработных.

Представитель кабмина сравнила нынешнюю ситуацию с данными сентября 2020 года. Безработных в РФ стало меньше на 76,2%, что в численном выражении равно 2,8 миллиона человек.

