В России уровень занятости превысил допандемийный показатель

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В РФ уровень занятости населения превысил допандемийный показатель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"В целом по России ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения. Однако в ряде регионов уровень занятости еще пока только приближается к допандемическим значениям", – говорится в сообщении.
В октябре Голикова сообщила, что в стране снизилась численность официально зарегистрированных безработных.
Представитель кабмина сравнила нынешнюю ситуацию с данными сентября 2020 года. Безработных в РФ стало меньше на 76,2%, что в численном выражении равно 2,8 миллиона человек.
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