В Кремле не видят поводов для извинений в ситуации с Сокуровым

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
В рамках дискуссии режиссера Александра Сокурова с Владимиром Путиным не произошло ничего, что требовало бы извинений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
"Мы считаем, что в ходе заседания и весьма интересной и содержательной дискуссии не произошло ничего, что требовало каких-то извинений. Мы убеждены, что не произошло ничего, что могло бы подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова", – убежден Песков.
Официальный представитель Кремля полагает, что Сокуров высказал лишь точку зрения. И президент во время разговора не согласился с ней.
Песков подтвердил, что критически высказался по поводу позиции Сокурова, поскольку полностью солидарен с точкой зрения Владимира Путина.
Заявления об угрозах представитель Кремля назвал "эмоциональной гипертрофированной" реакцией, подчеркнув, что любое обращение в правоохранительные органы не будет оставлено без ответа.
Спор между режиссером Александром Сокуровым и Владимиром Путиным завязался во время встречи российского лидера с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Сокуров высказал точку зрения о том, что некоторые республики Северного Кавказа якобы стали националистическими и их нужно "отпустить". В ответ на это Путин заявил, что в России никто не хочет сепаратизма, а предложение разделять многонациональные территории равносильно повторению Югославии.
Глава государства попросил режиссера не превращать встречу в ток-шоу. Позже парламент Чечни обратился к генпрокурору России Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по данному факту. Власти республики посчитали, что режиссер может "посягать на территориальную целостность России".
Позднее Сокуров написал письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, извинившись за произошедшее на встрече с президентом. Режиссер отметил, что друзья предупреждают его о существующей угрозе жизни. И единственное, что может обеспечить ему защиту, – вмешательство президента.
Сокуров заявил о готовности поговорить с Путиным за чашкой чая
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