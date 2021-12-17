Сокуров прокомментировал сообщения о письме в СПЧ

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Кинорежиссер Александр Сокуров рассказал о своем письме в президентский Совет по правам человека и на имя главы ведомства Валерия Фадеева. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения о письме Сокурова в СПЧ. Утверждалось, что в нем режиссер принес извинения за эпизод на встрече с Владимиром Путиным. При этом Сокуров заявил об угрозах в свой адрес.

Сам режиссер отметил, что письмо не должно было стать предметом публичного обсуждения.

"Я не знаю, каким образом это попало в прессу", – подчеркнул Сокуров.

9 декабря во время встречи Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека Александр Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет входить в состав России. С данной позицией президент не согласился, отметив, что в России никто не хочет сепаратизма.

Позднее в Кремле обвинили поспорившего с Путиным Сокурова в непрофессионализме. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, режиссеру не грозит за арест. По его словам, российский лидер относится к нему по-доброму.