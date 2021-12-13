В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Сокуровым

Фото: kremlin.ru

Конкретных планов провести встречу Владимира Путина и вступившего с ним в полемику кинематографиста Александра Сокурова пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер сам выразил готовность встретиться с режиссером.

"Со временем встреча наверняка будет организована. Пока ничего конкретного нет", – цитирует слова Пескова "Газета.ру".

9 декабря во время встречи Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека Александр Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет входить в состав России. С данной позицией президент не согласился, отметив, что в России никто не хочет сепаратизма.

Позже Рамзан Кадыров предложил компетентным органам проверить высказывание режиссера на факт "антигосударственного и экстремистского характера". Он также напомнил, что жители Чечни сделали свой выбор быть в составе РФ еще в 2003 году.

