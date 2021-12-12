Путин заявил, что в случае развала последствия для РФ были бы жестче югославских

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В случае развала России последствия были бы жестче, чем в Югославии. Об этом заявил Владимир Путин в эфире телеканала Россия 1.

Он подчеркнул, что в случае развала в стране сейчас боролись бы за выживание, а не за повышение рождаемости.

"А трагический пример Югославии говорит о том, что, если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека, и не только русского, но и вообще всех проживающих на территории России народов, у нас, может быть, противостояние было бы еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии", – сказал Путин.

Ранее режиссер Александр Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет входить в состав РФ. С данной позицией Путин не согласился. Президент отметил, что в России никто не хочет сепаратизма.

