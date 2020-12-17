Путин рассказал, что он пил во время пресс-конференции

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Президент России Владимир Путин заявил, что во время пресс-конференции он пил не чай, а отвар из сибирских трав, сообщает РИА Новости.

"Это даже не чай, это завар сибирских трав. Это сбор из Сибири, сибирских трав", – сказал Путин.

17 декабря состоялась пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась 4 часа 29 минут. На ней глава государства ответил на 60 вопросов. Она проходила в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. На вопросы Путин отвечал из резиденции в Ново-Огареве.