Путин рассказал о COVID-диссидентстве

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COVID-диссидентом можно быть, пока сам не заболел, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Разумеется, усталость нарастает", – заметил Путин.

Однако, по словам президента, граждане сами осознают происходящее.

Ранее Путин рассказал, от чего будет зависеть длительность пандемии. Президент РФ связал эти строки с формированием популяционного иммунитета.

Также президент России заявил, что не считает, что закрытие ресторанов и кафе из-за коронавируса является критичным для их клиентов, однако внимания заслуживают сами предприниматели.