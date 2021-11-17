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Общество

19:27

Попова заявила, что хотела бы изменить школьную программу по биологии

власть образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что хотела бы изменить школьную программу биологии в России, для того чтобы дети получали больше знаний об иммунной защите организма.

"Основу иммунитета и формирование иммунного ответа в организме у нас дети не знают никогда. Поэтому дети и взрослые верят, читая в интернете, а знаний нет базовых", – сказала она в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Попова считает, что такие знания нужно получать как можно раньше.

Ранее Анна Попова сообщила, что доля заболевших COVID-19 среди вакцинированных от коронавируса россиян не превышает 2,5%. Она также коснулась случаев повторного инфицирования среди переболевших. По ее словам, количество таких пациентов отличается от региона к региону, однако в среднем составляет 0,25–0,3% от всех перенесших болезнь.

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