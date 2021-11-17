Нужна сравнительная оценка эффективности всех вакцин от ковида в мире – Попова

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости сравнительной оценки эффективности всех вакцин от COVID-19 в мире. Об этом она сообщила в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья, пишет РИА Новости.

"Вы знаете, я бы посмотрела на это шире, я бы сегодня озадачилась этой задачей… это сравнительная оценка эффективности всех вакцин в мире", – отметила она.

Попова уточнила, что у всех российских вакцин удельный вес заболевших коронавирусом среди привитых статистически сравним.

Во время заседания она также добавила, что информированное согласие при вакцинации не означает, что никто не отвечает за последствия. Попова отметила, что сегодня ни одна медицинская манипуляция не будет проводиться, если нет согласия.

"Добровольное информированное согласие – это не значит, что никто не отвечает за то, что со мной делают, это исключительно подпись о том, что я понимаю, что со мной делают. А если я не понимаю, то мне объясните", – сказала она.

Ранее Анна Попова заявила, что люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, должны пройти вакцинацию от гриппа, поскольку они составляют новую группу риска.

