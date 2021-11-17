Голикова прокомментировала сокращение сроков выхода лекарственных препаратов на рынок

Фото: Агентство "Москва"
Для того чтобы обеспечить более оперативный выход качественных препаратов на российский рынок, необходимо совершенствование и уточнение регуляторной политики, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.
"С точки зрения того, что касается регуляторного законодательства, <...> там есть определенные вопросы, которые связаны с сокращением сроков выхода препаратов на рынок", – сказала она.
Голикова пояснила, что речь идет о нормах, регулирующих фазу доклинических исследований. По ее словам, данные положения требуют доработки.
"Поэтому нам не избежать, если мы хотим получить быстро и качественные продукты, все-таки уточнения и внесения изменений в вопросы регуляторики", – заключила вице-премьер.
Ранее Голикова заявила, что федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий продлят в России до 2030 года. Она отметила, что в настоящий момент общий бюджет программы до 2027 года составляет 127 миллиардов рублей. При этом 111,5 миллиарда – федеральные средства.
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