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Москва 24

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Наука

15:50

Программу развития генетических исследований продлят в РФ до 2030 года

власть наука

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий продлят в России до 2030 года. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию генетических технологий сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В 2020 году утвержден план реализации программы на трехлетний период и комплексный план научных исследований, который реализуется в рамках программ", – цитирует Голикову ТАСС.

Она отметила, что в настоящий момент общий бюджет программы до 2027 года составляет 127 миллиардов рублей. При этом 111,5 миллиарда – федеральные средства. В дальнейшем бюджет программы продлят до 2030 года.

Голикова добавила, что в настоящий момент в реализации программы уже участвуют более 100 научных организаций и вузов.

Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий до 2027 года утвердили в 2019 году. Ее цель – комплексное решение задач по ускоренному развитию генетических технологий, а также создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, совершенствование мер по предупреждению ЧС биологического характера и контроля в этой области.

Ранее Владимир Путин назвал помехой излишнюю бюрократию в фармацевтической сфере. Президент подчеркнул, что вывод новых лекарственных препаратов на рынок должен быть основательным и сопровождаться фундаментальными исследованиями.

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