В Москве построят новый корпус для Института океанологии РАН

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр биогеохимических и информационных технологий построят при Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Главный фасад здания сделают в виде объемного витража, за которым будет видна часть экспозиции. Соответствующий проект согласовала Москомархитектура, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Особым предметом гордости центра станет выставочный павильон для глубоководных аппаратов. Среди них знаменитый "МИР-2", благодаря которому состоялись сотни научных миссий на глубине, проводились съемки фильмов и спасательные операции. Главный фасад будет выполнен в виде объемного витража, за которым как раз и разместится выставка. Со стороны будет казаться, что из здания хлынула вода", – поделился планами главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание будет десятиэтажным. Причем три этажа будут располагаться под землей. Архитектурный облик будет соответствовать стилистике здания Института океанологии, построенного в 1977 году. Для отделки используют штукатурку и натуральный камень светло-серого и темно-серого оттенков.

Новый корпус соединят с основным зданием института на уровне первого этажа. Главный вход расположат со стороны Нахимовского проспекта.

Комплекс займет 12 тысяч квадратных метров и будет включать в себя следующие научные помещения: зал с испытательным бассейном для калибровки гидроакустических преобразователей и испытаний аппаратуры, хранилища биоматериалов и коллекций, экспериментальную термостатную комнату, молекулярно-генетические и геохимические лаборатории, помещение для 3D-моделирования и другие.

Организуют на базе центра и блок с выставочным павильоном для глубоководных аппаратов, учебными комнатами и музеем истории РАН. Одним из экспонатов станет уникальная сферическая проекция в виде глобуса, показывающая посетителям атмосферные шторма, изменения климата и температуры океана.

Новые лаборатории позволят Институту океанологии разместить современное оборудование и выйти на мировой уровень изучения климатических изменений и генетических исследований морской фауны.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства скоропомощного корпуса для Научно-исследовательского института имени Склифосовского. Мэр отметил, что последний корпус НИИ имени Склифосовского был построен примерно 40 лет назад и к настоящему моменту успел устареть по всем параметрам.

Новый корпус будет рассчитан на ежедневный прием до 200 неотложных пациентов в день. Отмечается, что им будет доступен весь спектр необходимой медицинской помощи.

