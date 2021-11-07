В Москве построят новый корпус для Института океанологии РАН

17:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центр биогеохимических и информационных технологий построят при Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Главный фасад здания сделают в виде объемного витража, за которым будет видна часть экспозиции. Соответствующий проект согласовала Москомархитектура, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Особым предметом гордости центра станет выставочный павильон для глубоководных аппаратов. Среди них знаменитый "МИР-2", благодаря которому состоялись сотни научных миссий на глубине, проводились съемки фильмов и спасательные операции. Главный фасад будет выполнен в виде объемного витража, за которым как раз и разместится выставка. Со стороны будет казаться, что из здания хлынула вода", – поделился планами главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Здание будет десятиэтажным. Причем три этажа будут располагаться под землей. Архитектурный облик будет соответствовать стилистике здания Института океанологии, построенного в 1977 году. Для отделки используют штукатурку и натуральный камень светло-серого и темно-серого оттенков.
Новый корпус соединят с основным зданием института на уровне первого этажа. Главный вход расположат со стороны Нахимовского проспекта.
Комплекс займет 12 тысяч квадратных метров и будет включать в себя следующие научные помещения: зал с испытательным бассейном для калибровки гидроакустических преобразователей и испытаний аппаратуры, хранилища биоматериалов и коллекций, экспериментальную термостатную комнату, молекулярно-генетические и геохимические лаборатории, помещение для 3D-моделирования и другие.
Организуют на базе центра и блок с выставочным павильоном для глубоководных аппаратов, учебными комнатами и музеем истории РАН. Одним из экспонатов станет уникальная сферическая проекция в виде глобуса, показывающая посетителям атмосферные шторма, изменения климата и температуры океана.
Новые лаборатории позволят Институту океанологии разместить современное оборудование и выйти на мировой уровень изучения климатических изменений и генетических исследований морской фауны.
Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства скоропомощного корпуса для Научно-исследовательского института имени Склифосовского. Мэр отметил, что последний корпус НИИ имени Склифосовского был построен примерно 40 лет назад и к настоящему моменту успел устареть по всем параметрам.
Новый корпус будет рассчитан на ежедневный прием до 200 неотложных пациентов в день. Отмечается, что им будет доступен весь спектр необходимой медицинской помощи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: