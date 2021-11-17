Путин считает, что излишняя бюрократия в фарме мешает доводить лекарства до людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин назвал помехой излишнюю бюрократию в фармацевтической сфере. Президент подчеркнул, что вывод новых лекарственных препаратов на рынок должен быть основательным и сопровождаться фундаментальными исследованиями. Об этом пишет ТАСС.

"Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные и фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок. Но тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает", – отметил глава государства в ходе совещания по развитию генетических технологий.

Ранее во время совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК Путин сообщил, что в ближайшее время для лечения коронавируса будут разработаны и начнут использоваться лекарства.

При этом он заверил, что самым действенным и универсальным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Президент добавил, что необходимо помнить и про ревакцинацию.