Путин считает, что излишняя бюрократия в фарме мешает доводить лекарства до людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин назвал помехой излишнюю бюрократию в фармацевтической сфере. Президент подчеркнул, что вывод новых лекарственных препаратов на рынок должен быть основательным и сопровождаться фундаментальными исследованиями. Об этом пишет ТАСС.
"Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные и фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок. Но тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает", – отметил глава государства в ходе совещания по развитию генетических технологий.
Ранее во время совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК Путин сообщил, что в ближайшее время для лечения коронавируса будут разработаны и начнут использоваться лекарства.
При этом он заверил, что самым действенным и универсальным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Президент добавил, что необходимо помнить и про ревакцинацию.
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