Мурашко заявил о расширении неонатального скрининга в России

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В России будет расширен неонатальный скрининг, сообщил министр здравоохранения РФ на совещании по развитию генетических технологий.
По его словам, с 2022 года будет запущен неонатальный скрининг на врожденные и наследственные заболевания.
"По поручению председателя правительства мы подготовили нормативно-правовую базу и включили в проект бюджета до 36 нозологий, будет расширен этот неонатальный скрининг", – приводит слова Мурашко РИА Новости.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице утвердили новые алгоритмы для наблюдения за состоянием и лечением беременных женщин с коронавирусом. Они разработаны ведущими специалистами Москвы и утверждены клиническим комитетом Депздрава.
На базе двух многопрофильных городских больниц, имеющих акушерско-гинекологическую службу, организованы стационары кратковременного пребывания, которые будут принимать только беременных пациенток.
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